Haberler

Milan, Napoli'yi Yenerek Liderlik Koltuğuna Oturdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A'da Milan, Napoli'yi 2-1 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi. İlk yarıda iki gol atan Milan, ikinci yarıda Napoli'nin penaltı golüne karşılık veremedi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Napoli'yi 2-1 yenen Milan, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Milan, 3. dakikada Alexis Saelemaekers ve 31. dakikada Christian Pulisic'in golleriyle sahasında ağırladığı Napoli karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Napoli, 60. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltı golüyle farkı bire indirse de ev sahibi ekip, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve haftayı kayıpsız kapadı. Milan'da Pervis Estupinan 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 12 yapan Milan, ligde ilk yenilgisini alan Napoli ile puanını eşitledi ve averajla liderliğe yükseldi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan kafa karıştıran gol sevinci

Sadettin Saran'dan kafa karıştıran gol sevinci
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.