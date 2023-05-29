Milan, Juventus'u deplasmanda tek golle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Milan, deplasmanda Juventus'u 1-0 yendi. Milan, puanını 67 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Kırmızı-siyahlılar, bu galibiyetle ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir sıralamada bitirmeyi garantiledi.