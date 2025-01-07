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Milan, İtalya Süper Kupa'da Şampiyon!

Milan, İtalya Süper Kupa'da Şampiyon!
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İtalya Süper Kupa finalinde Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu zaferle Milan, Süper Kupa tarihindeki 8. şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Süper Kupa finalinde Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Milan, İtalya Süper Kupa'yı 8. kez müzesine götürdü.

İtalya Süper Kupa finalinde Inter ile Milan takımları, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşılaştı. Simeone Inzaghi'nin öğrencileri mücadeleye; Sommer, Bisseck, Stefan de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez ve Mehdi Taremi 11'i ile başladı. Sergio Conceiçao ise, Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Yunus Musah, Fofana, Rejinders, Pulisic, Jimenez ve Alvaro Morata 11'ini sahaya sürdü.

Hakan Çalhanoğlu, 35. dakikada sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi ve yerini Asllani'ye bıraktı. Inter 45+1. dakikada Arjantinli golcüsüyle öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Lautaro Martinez, topu soluna çekerek yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı. Milano derbisinde ilk yarı 1-0'la geçilirken, mavi-siyahlılar 2. yarıya da golle başladı. de Vrij'ın savunma arkasına attığı pasla topu kontrol eden Mehdi Taremi, topu ağlara gönderdi. Temponun yükseldiği müsabakada Milan, 52'de farkı 1'e indirdi. Ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta Theo Hernandez yerden sert şutla gole imza attı.

Müsabakada 2. yarı yüksek tempoda oynanırken, iki takım da net pozisyonlara girdi. 80. dakikada sol kanattan Theo Hernandez ile gelişen atakta Christian Pulisic, ceza sahasında topu kontrol ederek yaptığı vuruşla beraberlik golünü kaydetti. Kırmızı-siyahlılar 90+3. dakikada Abraham'la öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazdan Rafael Leao'nun kale önüne pasında Abraham topu filelere gönderdi. Sergio Conceiçao'nun öğrencileri 3-2'lik sonuçla kupaya uzandı.

Milan 8. kez şampiyon

İtalya Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan Milan, ezeli rakibinin kupadaki serisine son vererek şampiyonluğunu ilan etti. Milan, bu turnuvada son olarak 2016-2017 sezonunda şampiyon olurken, Inter ile olan Süper Kupa sayısını da eşitledi. Kırmızı-siyahlılar tarihinde 8. kez İtalya Süper Kupa zaferi yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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