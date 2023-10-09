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Milan'ın Genoa maçında kalede görev alan Giroud haftanın kalecisi seçildi

Milan'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) haftanın kalecisi seçildi. Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi. Milan kalecisi Mike Maignan'ın kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen Giroud, yaptığı kurtarışla galibiyete katkıda bulundu.