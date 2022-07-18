Milan, İbrahimovic'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli golcü futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli golcü futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 40 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin 1 sezonluk daha uzatıldığı ve İbrahimovic'in 30 Haziran 2023'e kadar Milan'da 11 numaralı formayı giymeye devam edeceği belirtildi. İbrahimovic, geçen sezon 27 maçta kırmızı-siyahlı formayı giymiş ve Milan'ın kazandığı Serie A şampiyonluğuna attığı 8 gol ile katkı yapmıştı. Zlatan İbrahimovic, sezonun tamamlanmasının ardından mayıs ayı sonunda sol dizinden operasyon geçirmiş ve yaklaşık 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. AA / Barış Seçkin - Spor Spor Haberler

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