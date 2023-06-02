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Milan, golcüsü Rafael Leao'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı

Milan, golcüsü Rafael Leao'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı

Spor Haberleri

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Portekizli yıldız golcüsü Rafael Leao'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Portekizli yıldız golcüsü Rafael Leao'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, " Milan, Rafael Leao'nun sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzattığını açıklamaktan memnuniyet duymaktadır. Milan ile Rafael beraber yürüyüşe devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Milan'a 2019 yılında transfer olan Leao, kırmızı-siyahlı formayı giydiği 162 maçta 41 gol ve 29 asiste imzasını koydu.

Leao, Milan'ın geçen yıl elde ettiği şampiyonluktaki katkısı sebebiyle Serie A'da sezonun en iyi futbolcusu seçilmişti.

23 yaşındaki golcü oyuncu, sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. İleride büyük işler başarmayı umuyoruz. Gelecek yıl çok şey kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor

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