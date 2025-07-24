Milan, Estupinan'ı Kadrosuna Katıyor

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İtalya Serie A takımlarından Milan, Brighton Hove Albion'dan Ekvadorlu sol bek Pervis Estupinan ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İtalya Serie A ekibi Milan, Brighton Hove Albion'dan Ekvadorlu 27 yaşındaki sol bek Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan, Pervis Estupinan'ın Brighton Hove Albion'dan kalıcı olarak kulübe katıldığını duyurmaktan mutluluk duyar. Ekvadorlu defans oyuncusu ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzalandı." denildi.

Brighton'a 2022 yazında transfer olan Estupinan, 104 maçta 5 gol attı. 2019'da Ekvador formasıyla ilk milli maçına çıkan oyuncu, 48 maçta 4 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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