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Milan, Derbiyi Gabbia'nın Golüyle Kazandı

Milan, Derbiyi Gabbia'nın Golüyle Kazandı
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Serie A'nın 5. haftasında Milan, Milano derbisinde Inter'i son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Milan ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Inter ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Serie A'nın 5. haftasında Milano derbisinde Milan deplasmanda karşılaştığı Inter'i son dakikalarda bulduğu golle 2-1'lik skorla mağlup etti.

Serie A'nın 5. haftasında Inter ile Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip 9. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım Federico Dimarco ile 27. dakikada skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da galibiyet golünü ararken, Milan 89. dakikada Matteo Gabbia'nın kaydettiği golle derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.

Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden Milan, puanını 8 yaptı ve 7. sırada bulunuyor. Inter ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanla 6. sırada yer alıyor.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 11'de başladığı karşılaşmada 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı. Hakan ayrıca 40. dakikada sarı kart gördü.

Inter gelecek hafta Udinese'ye konuk olacak, Milan ise Lecce'yi ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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