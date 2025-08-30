Milan, Christopher Nkunku'yu Transfer Etti

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Milan, Chelsea forması giyen Fransız forvet Christopher Nkunku ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nkunku, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Fransız forvet Christopher Nkunku'yu transfer etti.

İtalyan temsilcisinden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen 27 yaşındaki Nkunku, Fransız ekibiyle 3'ü lig olmak üzere 9, bir sonraki takımı Leipzig ile de iki Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2023 yazında Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu, Londra temsilcisiyle de FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

Nkunku, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
