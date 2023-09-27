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Milan, Cagliari'yi 3-1 mağlup etti

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, konuk olduğu Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. Milan, Unipol Domus Stadı'nda oynanan mücadelede geriye düşmesine rağmen üstünlüğü ele geçirerek galip geldi.