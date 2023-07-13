Mikail Ay ve Oğuz Akbulut, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Mikail Ay bin 500 metrede dördüncü olurken, Oğuz Akbulut ise 400 metrede finale kaldı. Her iki sporcu da 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.