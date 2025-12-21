Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 20. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'yi 45-32 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini elde etti.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 20. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'yi 45-32 mağlup etti.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 23-16 önde bitiren Mihalıççık Belediyespor, sahadan da galip ayrıldı.
Mihalıççık Belediyespor ligdeki 8. galibiyetini aldı, DEPSAŞ Enerji As ise 8. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor