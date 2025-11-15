Mihalıççık Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u Deplasmanda Yendi
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 30-29 mağlup etti.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı, Mihalıççık Belediyespor'un 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Eskişehir temsilcisi, ikinci devrede Beykoz Belediyespor'un farkı azaltmasına rağmen sahadan 30-29 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Mihalıççık Belediyespor, ligde 5. galibiyetini aldı. Beykoz Belediyespor ise 11. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor