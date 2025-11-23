Mihalıççık Belediyespor, Ankara Hentbol'u Farklı Geçti
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'inin 14. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Ankara Hentbol'u 49-26 mağlup etti. İlk yarıda 20-12 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 20-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Mihalıççık Belediyespor, karşılaşmayı 49-26 kazandı.
