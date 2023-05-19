Mihalıççık Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı 1. Lig'e yükseldi

Erkekler Hentbol 2. Lig Play-Off maçlarında başarılı olan Mihalıççık Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, namağlup şekilde 1. Lig'e yükseldi. Takımın başarısı hakkında konuşan Sportif Direktör Osman Özoğlu ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, takımı tebrik ederek desteklerini belirtti.

Mihalıççık Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı, Burdur'da gerçekleşen play-off maçlarında başarı elde ederek namağlup şekilde 2. Lig'den 1. Lig'e yükseldi.

Erkekler Hentbol 2. Lig Play-Off maçlarında başarı gösteren Mihalıççık Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Mihalıççık Belediyespor, play-off turlarında; Samsun Tekkeköy, Erzurum Aziziye, Bursa Beşevler takımlarıyla mücadele etti. Tüm rakipleri karşısında galibiyet alan Mihalıççık Belediye Spor Kulübü, namağlup olarak bir üst lige çıktı.

Takımın başarısı hakkında konuşan Sportif Direktör Osman Özoğlu, "Play-off mücadelesinin zorlu rakipleri olmasına rağmen bizleri sahada temsil eden oyuncularımızın özverisi sayesinde kazandık. Bir üst lige çıkmanın vermiş olduğu heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Takım arkadaşlarıma ve bizleri burada mücadele etmemize olanak sağlayan Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve Mihalıççık Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür ederim" dedi.

"Gençlerimiz tebrik ediyorum"

Mihalıççık Belediye Spor Kulübü'nün üst lige çıkması hakkında konuşan Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ise şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında Play-Off maçlarında namağlup olan takımımız bizleri gururlandırdı. Gençlerimiz tebrik ediyorum. Her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanındayız. Takım oyuncularımıza ve burada bizlere destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün almış olduğumuz başarıyı 1. Ligin sonunda almış olmayı umut ediyoruz." - ESKİŞEHİR