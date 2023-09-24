Mihael Zgank, Bakü Grand Slam'de bronz madalya kazandı

Milli judocu Mihael Zgank, Azerbaycan'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota puanı veren Bakü Grand Slam'de bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda erkekler -90 kiloda milli sporcu Mihael Zgank üçüncülük maçında Azerbaycanlı Murad Fatiyev'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.