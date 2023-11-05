Mihael Zgank Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Mihael Zgank, erkekler 90 kiloda bronz madalya kazandı. Zgank, yarı finalde Sırp Nemanja Majdov'a yenildikten sonra 3'üncülük maçında Rus Mansur Lorsanov'u mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Mihael Zgank, erkekler 90 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan Mihael Zgank, yarı finalde Sırp Nemanja Majdov'a yenilmesi sonucu 3'üncülük maçına çıktı.
Zgank, Rus Mansur Lorsanov'u mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Spor