Miguel Cardoso 4. golünü attı - Haberler

Miguel Cardoso 4. golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, bu sezon ligdeki dördüncü golünü attı.
Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, bu sezon ligdeki dördüncü golünü attı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 38. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Kayserispor'un Sivasspor maçında tek golünü Miguel Cardoso kaydetti. Sivasspor maçında sahaya onbirde başlayan Miguel Cardoso karşılaşmanın 56.dakikasında takımı adına gol atarak skoru 1-1 yapan isim olmuştu.
Cardoso bu sezon Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol atmayı başardı. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / Spor