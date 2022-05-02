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Miguel Cardoso 3. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Miguel Cardoso 3. golünü attı

Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, bu sezon ligdeki üçüncü golünü attı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, bu sezon ligdeki üçüncü golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 35. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş'a 3-2 kaybetti. Kayserispor'un Beşiktaş maçında golleri Mame Baba Thiam ve Miguel Cardoso kaydetti. Beşiktaş maçında oyuna 74.dakika Andrea Bertollacci'nin yerine dahil olan Miguel Cardoso karşılaşmanın 90+6. dakikasında Emrah Başsan'ın ortasında topu ağlara gönderen Cardoso gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Cardoso bu sezon Kasımpaşa, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında gol atmayı başardı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Miguel, Spor, Haberler

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