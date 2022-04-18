Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında - Haberler

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Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarına katılmak için gittiği Sakarya'dan grup şampiyonu olarak döndü.

SAKARYA (İHA) - Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarına katılmak için gittiği Sakarya'dan grup şampiyonu olarak döndü.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı; Sakarya'da 15-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Grup Eleme müsabakalarında ilk gün Düzce 1907 Spor Kulübü'nü 3-0, ikinci gün Sakarya Gelişimspor'u 3-0, son gün ise Eskişehir Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek isimlerini Türkiye Şampiyonası finallerine yazdırdı. Türkiye'nin en iyi 32 takımının yer alacağı finallerde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı üst sıralarda kendine yer bulmaya çalışacak. - BİLECİK

Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bozüyük Belediyesi, voleybol, Sakarya, Türkiye, Spor, Haberler

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