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Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile anlaştı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve 14 gol attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Michy Batshuayi Fenerbahçe Chelsea Spor Haberler

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