- Michy Batshuayi: "Fenerbahçe 2 kupayı da hak ediyor" Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi: "Sonuna kadar inanmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" Türkiye Kupası'nda final bileti alan Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, "Sonuna kadar inanmaya ve mücadele etmeye...

- Michy Batshuayi : "Fenerbahçe 2 kupayı da hak ediyor"

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi :

"Sonuna kadar inanmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL - Türkiye Kupası'nda final bileti alan Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, "Sonuna kadar inanmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Fenerbahçe 2 kupayı da aslında hak ediyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe, 0-0 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Sivasspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Michy Batshuayi, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güçlü bir başlangıç yapamadıklarına değinerek, "İstenen girişi yapamadık ama bana göre iyi bir şekilde geri döndüğümüzü düşüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle adımızı finale yazdırdık. Bol golle kalitemizi gösterdik. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını, baskın yanlarını göstermemiz gerekiyor. Bugün de teknik ve taktik anlamda bu yanları göstermiş olduk" diye konuştu.

"Sonuna kadar inanmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz"

Takıma her zaman yardımcı olmaya çalışan bir futbolcu olduğunu vurgulayan Batshuayi, "Asist yaptıktan sonra kendimi çok daha iyi ve mutlu hissettim. Bizim amacımız her zaman takıma yardımcı olabilmek. Fenerbahçe ve takım çok daha önemlisi. Hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Daha önceki maçlarda çok hata yaptık, kaybetmememiz gereken maçlar kaybettik. Ligin geri kalan maçlarını göreceğiz. Biz sonuna kadar inanmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kendi tarafımızda kendi işimizi yapacağız. Fenerbahçe 2 kupayı da aslında hak ediyor. Futbol bu. Bazen iyi oynadığınız, bazen kötü oynadığınız dönemler oluyor. Bizler de insanız. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. O hataları yapmasaydık başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Gelecekler maçlarda neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Takımıma yardım edemediğim için üzgünüm"

Sakatlık yaşamamış olsaydı takımın durumunun farklı olup olmayacağı ile ilgili gelen bir soruya ise golcü oyuncu, "Bununla ilgili yorum yapamam. Benimle alakalı da bir şey değil. Tüm arkadaşlarım emek gösteriyor. Tabi kii de üzgünüm ama ben maksimum şekilde çalışarak sahaya dönmek için elimden geleni yaptım. O maçlarda takımıma yardım edemediğim için üzgünüm" yanıtını verdi.