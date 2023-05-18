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Michy Batshuayi 12. golünü attı

Michy Batshuayi 12. golünü attı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Trabzonspor ağlarını sarsarak bu sezon 12. golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Trabzonspor ağlarını sarsarak bu sezon 12. golüne imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazandı. 11. dakikada Arda Güler'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, dar açıdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadeleye 11'de başlayan Belçikalı forvet, 83. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı.

Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Michy Batshuayi Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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