Fenerbahçe-Slovacko maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Çekya temsilcisi Slovacko'nun teknik direktörü Martin Svedik, iki takım arasındaki güç farkına dikkat çekti.

Karşılaşmanın yapılacağı Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Martin Svedik, Fenerbahçe'nin kendilerine göre her yönüyle güçlü bir takım olduğunu dile getirdi.

Çekyalı bir gazetecinin, Fenerbahçe'yi eleyecekleri yönünde basına yansıyan sözlerini aktarması üzerine Svedik, "Açıkçası bunun internette dolaşan bir şaka olduğunu düşünüyorum. Nereden çıktığını bilmiyorum. Biz Fenerbahçe gibi bir kulüple ilk defa oynuyoruz. Fenerbahçe'nin tesisini, büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, kıyaslanabilecek bir kulüp değiliz. Biz yüzde yüzümüzü de versek bu karşılaşmada kazanmamızın bir garantisi yok. Bu yeterli olmayabilir. Dolayısıyla hal böyleyken, öz güvenli bir şekilde böyle ifadeler kullanmamız söz konusu olamaz. Asla benim kullandığım ifadeler değil." diye konuştu.

"Ben Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim"

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile yaptığı maçları izleyip izlemediği sorulan teknik adam, "O maçları izlemeyi bile düşünmedim. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni hocası ve yeni oyuncuları var. Farklı bir stili var. Bu maça hazırlanmadan önce Dinamo Kiev maçlarını baz aldım." dedi.

Seçme şansı olması durumunda Fenerbahçe yerine, sarı-lacivertlileri eleyerek yoluna Şampiyonlar Ligi elemelerinde devam eden Dinamo Kiev'i tercih edeceğini vurgulayan Svedik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu daha önce de belirtmiştim. Fenerbahçe her iki maçta da daha iyi oynayan taraftı. Kırmızı karta kadar Fenerbahçe daha iyiydi. Kırmızı karttan sonra oyun şekli değişti ve sonrasında bu şekilde bir sonuç ortaya çıktı. Takım kaptanımız Michal Kadlec, eski bir Fenerbahçeli. Bana Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Bu açıdan baktığınızda ben Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim. Kaptanımızın tuttuğu takımla karşılaşmak istemezdim. Ancak bu sahaya çıkacak olmak da bizim için çok büyük bir fırsat."

Yarınki maç için planlarına değinen Svedik, "Sabit bir taktik yok. Rakibe göre değişiyor. O an nasıl ekarte edebileceğimize göre, oyun stilimize göre, üçlü veya dörtlü defansla sahaya çıkabiliyoruz. Asıl güvendiğimiz şey oyuncularımız, stratejimiz. Dizilime maçlardan önce karar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadlec: "Tarihimizdeki en büyük maç olacak bu"

Slovacko ekibinin takım kaptanı olan ve daha önce 3 sezon Fenerbahçe forması giyeh Michal Kadlec, sözlerine "Merhaba." diyerek başladı.

Tekrar Kadıköy'de olmaktan keyif aldığını ve bunun kendisi için özel bir an olduğunu aktaran Kadlec, "İlk önce kurada Fenerbahçe ile eşleşme ihtimalini gördüğümde, bu gerçekten hoşuma gitti. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Dolayısıyla Dinamo Kiev eşleşmesinde Fenerbahçe'nin yenmesini ve bizim de Kiev'le oynamamızı istemiştim." açıklamasında bulundu.

Ancak takımıyla bu iki mata Fenerbahçeli olamayacağını anlatan Kadlec, "Elimden geleni yapacağım. İki maçta da elimizden geleni yapıp, elemek istiyoruz. Zor bir maç olacağının farkındayız. Oyuncular, taraftarlar, buradaki atmosfer farklı. Ben de bunu yaşadım. Neyle karşılaşacağımızı biliyorum ama biz de buraya hak ederek geldik. Çekya Kupası'nın finalinde Sparta Prag'ı mağlup ederek kupada bu aşamada olmaya hak kazandık. Yarın kazanıp ya da iyi bir skor alıp, ikinci maça geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kadlec, takım arkadaşlarının Ülker Stadı'nın atmosferine hazır olup olmadığına yönelik soruya, "Umuyorum. Tarihimizdeki en büyük maç olacak. Mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Geçen yıl Konferans Ligi'nde oynadık. Bu tip ortama alıştığımızı düşünüyorum. Çok özel bir atmosferde olacağız. Zor olacağını biliyoruz ama mental olarak hazırız." yanıtını verdi.

Slovacko, son antrenmanını yaptı

Slovacko takımı, basın toplantısının ardından Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Ülker Stadı'nda yaptı.

Isınma hareketleri, düz koşu, istasyon ve toplu çalışmayla başlayan antrenmanın 15 dakikası basın mensuplarına açıldı.

Sonraki basına kapalı bölümde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.