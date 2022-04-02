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Miami Açık'ta şampiyon Polonyalı Swiatek

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Miami Açık'ta şampiyon Polonyalı Swiatek

Miami Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Japon Naomi Osaka'yı 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu.

Miami Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Japon Naomi Osaka'yı 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu.

ABD'nin Florida kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde Osaka'yı 6-4 ve 6-0'lık setlerle geçen Swiatek kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzandı.

20 yaşındaki tenisçi, Steffi Graf, Kim Clijsters ve Victoria Azarenka'nın ardından Indian Wells ve Miami Açık'ta duble yapan tarihteki dördüncü ve en genç kadın tenisçi oldu.

Pazartesi günü dünya klasmanının yeni 1 numarası olacak Swiatek, galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Naomi Osaka, Şampiyon, Tenis, Miami, Spor, Haberler

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