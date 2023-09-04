MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bahçeli, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi: 'Sırbistan'ı yenerek, namağlup şekilde 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Müsabakalarda üstün başarı örneği sergileyerek, aziz milletimize büyük bir sevinç ve gurur yaşatan sporcularımızın her birini ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum.'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırbistan'ı yenerek, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı yazılı mesajında, "Sırbistan'ı yenerek, namağlup şekilde 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Müsabakalarda üstün başarı örneği sergileyerek, aziz milletimize büyük bir sevinç ve gurur yaşatan sporcularımızın her birini ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.