MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bahçeli, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi: 'Sırbistan'ı yenerek, namağlup şekilde 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Müsabakalarda üstün başarı örneği sergileyerek, aziz milletimize büyük bir sevinç ve gurur yaşatan sporcularımızın her birini ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum.'