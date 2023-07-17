MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Voleybol Milletler Ligi final müsabakasında rakibi Çin Halk Cumhuriyeti Voleybol Takımı'nı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın her oyuncusunu, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini gönülden kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda zirveye oturan Filenin Sultanlarına başarılarının devamını temenni ediyorum."