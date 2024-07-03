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MHP Bolu İl Başkanlığı, Melih Demiral'a Destek Verdi

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MHP Bolu İl Başkanlığı, Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı milli maçta attığı golün ardından bozkurt işareti yapan ve hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılan Melih Demiral'ın bozkurtlu fotoğrafı ile 'Yap bir bozkurt dünya görsün' yazılı pankartını binaya asarak milli futbolcuya destek verdi.

BOLU'da MHP İl Başkanlığı, Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı milli maçta attığı golün ardından bozkurt işareti yapan ve hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılan Melih Demiral'ın bozkurtlu fotoğrafı ile 'Yap bir bozkurt dünya görsün' yazılı pankartını binaya asarak milli futbolcuya destek verdi.

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 geçerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımının gollerini kaydeden Merih Demiral, sevincini bozkurt işareti yaparak gösterdi. Maçın yıldızı milli oyuncunun yaptığı bozkurt işaretinin ardından UEFA tarafından hakkında soruşturma açıldı. MHP Bolu İl Başkanlığı, trafiğe kapalı olan ve her gün binlerce kişinin geçtiği İzzet Baysal Caddesindeki parti binasına Melih Demiral'ın bozkurtlu fotoğrafı ile 'Yap bir bozkurt dünya görsün' yazılı pankart astı. MHP İl Başkanlığı'nın milli oyuncuya destek pankartı beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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