MHK Yaz Seminerinde Oyun Kuralları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Hugh Dallas: Sıfır tolerans sergileyeceğiz

İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda MHK eğitimcileri Hugh Dallas ve Tarık Ongun oyun kuralları hakkında bilgiler verdi.

FIFA kokartlı eski yardımcı hakem ve MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun ise "Ofsayt ile temel bir kural değişikliği yok ancak IFAB kural kitabına bir bölüm ekleyerek, defansın topla bilerek oynaması ve topun defanstan sekmesi konusunu netleştirmek istedi. Bir hücum oyuncusu, bilerek oynayan bir defans oyuncusundan alıyorsa artık ofsayt gerçekleşmiyor. Ancak top defans oyuncusundan sekerse ona çarparsa, kaleci kurtarırsa ya da direkten dönerse o zaman buradaki hücum oyuncusu bulunduğu pozisyondan avantaj elde etti, yardımcı hakem ofsaytla cezalandırsın. Bunun tek istisnası defans oyuncularının topla bilerek oynaması. Bunun kontrollü oynayıp oynamasını netleştirmek istedi" şeklinde konuştu. Ongun, ofsayt kuralı ile ilgili bazı maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonlar hakkında bilgiler verdi.