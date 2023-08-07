MHK Yaz Seminerinde Oyun Kuralları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı yapıldı. MHK eğitimcileri Hugh Dallas ve Tarık Ongun, oyun kuralları hakkında bilgiler verdi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, yeni sezonun başlamasına az bir süre kaldığını belirterek, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir lig olmasını diledi. TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, sıfır tolerans sergileyeceklerini ve agresif davranışlara izin vermeyeceklerini söyledi. MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun ise ofsayt kuralıyla ilgili bilgiler verdi.
Ahmet İbanoğlu: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir lig olmasını diliyorum
Hugh Dallas: Sıfır tolerans sergileyeceğizTarık Ongun : Ofsayt ile temel bir kural değişikliği yok
İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda MHK eğitimcileri Hugh Dallas ve Tarık Ongun oyun kuralları hakkında bilgiler verdi.AHMET İBANOĞLU: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINA YAKIŞIR BİR LİG OLMASINI DİLİYORUMMHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Süper Lig'de yeni sezonun 11 Ağustos Cuma günü başlayacağını belirterek, "Süper Lig'in başlamasına çok az kaldı. Bu süreçte hazırlık yapan tüm kulüplerimiz, teknik adamlarımız ve yöneticilerimize başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir lig olmasını diliyorum" dedi.HUGH DALLAS: SIFIR TOLERANS SERGİLEYECEĞİZTFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, karşılaşmalarda hakemlere ve rakip teknik alana yönelik agresif davranışlara izin vermeyeceklerini kaydederek, "Teknik alandaki yetkililerin davranışlarına karşın son derece duruş sergileyeceğiz. Bu konuda kararlı şekilde saygısızlık, gösteren, aşırı agresif tutum sergileyen, aşağılayıcı, rahatsız edici tutumda müsabakanın hakemlerine bu şekilde davranış kişiler kesinlikle ihraç edilecek. Rakip takımın teknik alanına giriyorsa, yine aynı şekilde ihraç edilecek. Teknik alandaki kişiler kesinlikle sorumlu davranış sergilemeliler. Bu bağlamda kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler" diye konuştu. Hugh Dallas açıklamalarının ardından bazı maçlardan örnek pozisyonları ekranda göstererek katılımcılara analizler yaparak aktardı.TARIK ONGUN: OFSAYT İLE TEMEL BİR KURAL DEĞİŞİKLİĞİ YOK
FIFA kokartlı eski yardımcı hakem ve MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun ise "Ofsayt ile temel bir kural değişikliği yok ancak IFAB kural kitabına bir bölüm ekleyerek, defansın topla bilerek oynaması ve topun defanstan sekmesi konusunu netleştirmek istedi. Bir hücum oyuncusu, bilerek oynayan bir defans oyuncusundan alıyorsa artık ofsayt gerçekleşmiyor. Ancak top defans oyuncusundan sekerse ona çarparsa, kaleci kurtarırsa ya da direkten dönerse o zaman buradaki hücum oyuncusu bulunduğu pozisyondan avantaj elde etti, yardımcı hakem ofsaytla cezalandırsın. Bunun tek istisnası defans oyuncularının topla bilerek oynaması. Bunun kontrollü oynayıp oynamasını netleştirmek istedi" şeklinde konuştu. Ongun, ofsayt kuralı ile ilgili bazı maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonlar hakkında bilgiler verdi.