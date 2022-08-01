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MHK Yaz Semineri sona erdi

MHK Yaz Semineri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2022-2023 Futbol Sezonu Yaz Semineri tamamlandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2022-2023 Futbol Sezonu Yaz Semineri tamamlandı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 25 Temmuz'da Bolu'da başlayan seminere, Süper Lig hakem ve yardımcıları, VAR kadrosu ile FIFA kadın hakemleri, 1. Lig hakem ve yardımcıları, FIFA kadın yardımcı hakemleri, Kıbrıs Süper Ligi'nden 2 hakem ve 2 yönetici, Süper Lig ve 1. Lig gözlemcileri katıldığı ifade edildi.

MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ve kurul üyelerinin de katıldığı seminerde, UEFA Eğitim Danışmanı Hugh Dallas, planlanan uygulamalara yönelik çevrimiçi kısa bir konuşma gerçekleştirdiği de hatırlatıldı.

Süper Lig hakem ve 1. Lig hakemlerine psikoteknik testlerin uygulandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimlerde MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ve MHK VAR Eğitim Danışmanı, UEFA eğitimcisi Pawel Gil tarafından hakemlere UEFA ve IFAB klipleri kullanılarak en güncel bilgilerle VAR, 2022-2023 oyun kuralları değişiklikleri ve diğer teknik konularda grup çalışmalarıyla aktarım sağlanmıştır. Seminer boyunca MHK Fiziksel Gelişim Birimi tarafından her gruba FIFA atletik test uygulanmış, tüm hakemlerin vücut ve yağ ölçümleri alınmış, ayrıca UEFA standartları gereği UEFA 20 testi de tüm katılımcılara uygulanmıştır." .

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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