MHK'nin mayıs ayı eğitim çalışmaları yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), mayıs ayı eğitim çalışmaları gerçekleştirldi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, eğitim çalışmaları, 7-11 Mayıs'ta Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

TFF VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ve katılımcılar, 7, 8 ve 9 Mayıs'ta Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig maçlarını izledi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lale Orta ile MHK Başkan Vekili ve VAR Koordinatörü Tolga Özkalfa koordinasyonuyla, maçlardan sonra VAR'a atanan hakemler ile müsabakaların analizi yapılarak, UEFA standartlarında VAR geri bildirimleri sağlandı.

10 Mayıs'ta MHK üyelerinin yanı sıra TFF hakem ve VAR danışmanları Hugh Dallas ile Pawel Gil, hakem akademisi danışmanı Oğuz Sarvan, Süper Lig hakemleri, A klasman hakemleri, VAR kadrosu, FIFA kadın hakemleri ve yardımcı hakemlerin katılımıyla eğitim semineri düzenlendi. Süper Lig yardımcı hakemleri, A klasman yardımcı hakemleri, Süper Lig gözlemcileri ve A klasman gözlemcileri ise bu seminerleri çevrim içi takip etti.

Lale Orta'nın açılış konuşmasından sonraki seanslarda, Hugh Dallas'ın seçtiği güncel kliplerden oluşan farklı konu başlıklarındaki sunumlar ile seminerin eğitim kısmı gerçekleştirildi. MHK üyesi Prof. Dr. Ali Kızılet koordinasyonunda ise hakemler rekreatif saha çalışmaları ve antrenmanlar yaptı.

Seminerin kapanışında ise hakemliği bırakan FIFA kokartlı kadın yardımcı hakem Deybet Gök'e MHK Başkanı Orta tarafından Türk hakemliğine katkılarından ve hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi. Gök'e ayrıca imzalanan hakem forması ve UEFA tarafından kendisine gönderilen flama verildi.