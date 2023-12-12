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MHK, Hakem Halil Umut Meler'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), "Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak, yumruk attı. Yaşanan olayın ardından MHK'dan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11.12.2023 tarihinde Ankara Eryaman Stadyumunda oynanan MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor müsabakasında çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk Futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci  yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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