Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri, görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur.

Bu arada Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının eski MHK Başkanı Sabri Çelik'in olması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor