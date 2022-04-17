MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri, görevinden istifa etti - Haberler

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri, görevinden istifa etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri, görevinden istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri, görevinden istifa etti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri, görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur.

Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının eski MHK Başkanı Sabri Çelik'in olması bekleniyor.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Gündoğdu, İstifa, Spor, Haberler

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