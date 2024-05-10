Mezun Olduktan Sonra Köyünde Voleybol Kursu Açan Genç Kadın

Üniversiteden mezun olduktan sonra Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Sarıçiçek köyüne dönen Leyla Aladağ, kendi imkanlarıyla yaptıkları sahada geleceğin voleybolcularını yetiştiriyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden 2 yıl önce mezun olan Aladağ, köyüne dönerek Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanmaya başladı.

Bu süreçte hem zamanını değerlendirmek hem de köydeki kız ve erkek çocukların gelişimine katkı sağlamak isteyen Aladağ, voleybol antrenörlük belgesiyle kurs açmak için girişimde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde köyünde kursun açılmasını sağlayan Aladağ, daha sonra buradaki boş arazide köylülerin de yardımıyla voleybol sahası oluşturdu.

Aladağ, spora yönlendirdiği ve voleybolu sevdirdiği köydeki kız ve erkek çocukları profesyonel takımların altyapılarına hazırlıyor.

Voleybol antrenörlük belgesi bulunan Aladağ, AA muhabirine, köyde voleybol oynayan gençleri profesyonelleştirmek amacıyla kurs açtığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Biçer ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahfuz Dalga'nın bu süreçte kendisine büyük destek verdiğini belirten Aladağ, "Sahamızı ayarladık, filemizi kurduk, toplarımızı aldık ve gençlerimizi boş vakitlerinde spora yönlendirmeye çalıştık. Voleybolu sevdirdiğimiz bu gençleri gelecekte güzel yerlerde göreceğiz. Gençlerimizi anlaştığımız kulüplerin altyapılarına göndereceğim. Onları milli takımda da göreceğimize inanıyorum." dedi.

Önceden küçükbaş hayvanlardan süt sağılan köydeki boş alanı voleybol sahasına dönüştürdüklerini anlatan Aladağ, voleybol yeteneği olan onlarca çocuk ve gencin bulunduğunu dile getirdi.

Her gün antrenman yaptıklarını ve ilginin gün geçtikçe arttığını bildiren Aladağ, şunları kaydetti:

"Güzel yerlerde göreceğimiz öğrenciler var. Onların yeteneklerini daha da geliştirmeye çalışacağız. İlk kursumuzu 6 ay önce açtık. İlgiden dolayı kurs ve öğrenci sayımız arttı. Kursumuz kışın da devam etti. Gençlerle karda oynadık. Bu şekilde onların yeteneğini geliştirmeye çalışıyoruz. Kursumuz köyde bir ilk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar gelip izliyor, destek oluyor. Köy halkı da ilgi gösteriyor. Köydekiler, ilk zamanlarda kızların oynamasına farklı gözle bakıyorlardı ama şimdi kendileri de gelip oynuyor. Bakış açılarını da değiştirdik. Köylerde yeteneklerinin keşfedilmesini bekleyen binlerce genç var. Onları erkenden fark edip geliştirmek lazım. Kurs sonunda gençlerimize sertifika verilecek."

"Voleybolla köydeki hayat daha güzel geçiyor"

Voleybol oynayan Kavakbaşı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elanur Ergün ise köyde açılan kursa katılarak spor yapmaya başladığını belirtti.

Köydeki arkadaşlarının da voleybola ilgi gösterdiğini aktaran Ergün, "Voleybolu çok sevdim. Yeteneğimi keşfettim. Voleybolla köyde hayat daha güzel geçiyor. Teknolojiden uzak duruyoruz. Oyun oynuyoruz, eğleniyoruz, yeteneklerimizi keşfediyoruz." diye konuştu.

Köyün gençlerinden Mesut Aladağ da önceden voleybolu amatör şekilde oynadıklarını vurgulayarak, "Bu konuda bizi eğiten hocamız olduğu için mutluyuz. Önceden kural olmadan oynuyorduk şimdi ne yaptığımızı, nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Köyde hayat eğlenceli geçiyor. Kulüplerin altyapısında oynamak istiyoruz. İyi bir voleybolcu olmayı hedefliyoruz." dedi.