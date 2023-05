Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Kulübü Başkan Tarhan'ı ziyaret etti

Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Kulübü, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek elde ettikleri başarıları paylaştı.

Başkan Tarhan, Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Kulübü'nü ve Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (MEGİKAD) yöneticilerini ağırladı.

Ziyarette, kız çocuklarının kulübe ciddi talepte bulunduklarını aktaran Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Kulübü Başkanvekili Nuray Altınöz, şunları söyledi:

"Elimden geldiği kadar kızlarımıza annelik yapmaya çalışıyorum. Kız çocuklarımızın hayata tutunması, ayakta durabilmeleri için ciddi çaba sarf ediyoruz. Kız çocuklarımız kendi ayakları üzerinde durabilmeli, kendi özgüvenlerini oluşturmalı. Aileleriyle sürekli görüşme içerisindeyiz. Çok yetenekli kadın futbolcularımız var. Hepsi sahada fırtına gibiler. Ben inanıyorum ki ilerde futbol sayesinde ailelerine ciddi katkıda bulunacaklar. İleriki süreçlerde şampiyonluk haberlerini duyarsınız. Kulübümüzü kendi cabalarımızla buraya kadar getirdik. Kız çocuklarından ciddi bir talep var. Kulübümüzün daha fazla güçlenmesi için bizlere destek olacak birilerine ihtiyaç vardı. Bu sebepten dolayı başkanımız Neşet Tarhan ile görüştük. Kendilerine teşekkür ediyorum, destek olacağını dile getirdi."

Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Kulübü Antrenörü Songül Ece Altınöz, şöyle konuştu:

"Kulüp olarak, kadın oyuncularımız ve yönetimimiz ile birlikte başkanımız Neşet Tarhan'ı ziyaret ettik. Kadınların her zaman yanında olan başkanımız sağ olsun kulübümüze gerekli desteğini sunacağını söyledi. Ayrıca MEGİKAD ve belediyemizin el birliği ile kadın kulübümüzün daha güçlü bir şekilde güzel yerlere geleceğimize inanıyoruz. Başkanımıza, bizlere sunacağı desteklerden dolayı şimdiden teşekkürler ediyorum."

Kadınların çok başarılı işler yapabileceğini söyleyen Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Kulübü kaptanı Aliye Aydın ise şunları kaydetti:

"Kadınlar denilince herkesin aklında 'Kadınlar yapamaz' oluşuyor. Ama biz, kulüp olarak kadınları çok başarılı bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Antrenörümüz sayesinde her şey çok güzel oluyor. Mezitli Belediye Başkanı'mız Neşet Tarhan'ın kapısını çaldık. Bizleri çok sıcak karşıladı ve gerekli yardımları yapacağını söyledi. Başkanımız sayesinde daha güzel yerlere geleceğiz. Kadınların neler yapabileceğini çok daha güzel göstereceğimize inanıyorum."

Deprem bölgesinden gelen kulüp oyuncusu Irmak Akbudak da şunları aktardı:

" Hatay'ın Defne ilçesinden, deprem bölgesinden geliyorum. Hatay'da 1. Lig'de mücadele ediyorduk. Fakat depremden dolayı takımsız kalınca ligden çekilmek zorunda kaldık. Şu an da 3. Lig, Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Takım'ında mücadele ediyorum. MEGİKAD'ın destekleriyle şu an buradayız. Antrenörümüz Songül Ece Altınöz elimizden tuttuğu ve her daim arkamızda durduğu için başarımızı giderek katlıyoruz. Başkanımızı ziyaret ettik ve bizlere destek olacağını dile getirdi. Bizim yanımızda olacağından eminim. Başkanımızın bize verdiği desteği boşa çıkarmayacağımıza tüm takım adına buradan söz veriyorum."

"PLAY-OFFLARI GARANTİLEDİK"

2. Lig'de şampiyon olmayı hedeflediklerini dile getiren Kumru Naz Yılmaz, "Hatay'dan, deprem bölgesinden geldim. Yaklaşık bir sezona yakındır Mezitli'de top koşturuyorum. Çok başarılı bir şekilde gidiyoruz ve play-offları garantiledik. Başkanımızın desteğiyle umarım daha iyi yerlere geleceğiz. Şimdiden başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir takımız ve başarılarımıza da devam edeceğiz. Mezitli Belediyesi'ni ve kulübümüzün adını daha iyi yerlere taşıyacağız. 3. Lig'de top koşturuyoruz. Hedefimiz play-offlardan şampiyon olup 2. Lig'e çıkmak" diye konuştu.