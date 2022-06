Mezitli Belediyesi Su Dünyası sezonu açtı

Sıcakların etkisini göstermesiyle birlikte Mezitli Belediyesi Su Dünyası kapılarını vatandaşlara açarak sezona başladı.

Yeni sezonda vatandaşların hizmetine giren su parkı, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Baştan aşağıya tamamen yenilenen ve toplamda 3 bin 500 metreküp kapasiteye sahip olan su parkında, bir adet 50 santimetre derinliğinde 0-7 yaş gurubu çocuk havuzu, üç bölümden oluşan 60-90-110-140-150 santimetre kademeli derinliğe sahip yetişkin havuz ile 8 adet su kaydırağı bulunuyor. Duş yerleri, bayan ve erkek giyim kabinleri, emanet dolaplar ve tuvaletler, belediye personelleri kontrolünde kullanılıyor. Hizmet kalitesi gereği her pazartesi günü havuzun suyu boşaltılarak, genel temizliği yapılan su parkı, giriş ücreti günlük 75 TL olup, Mezitli Kart sahiplerine 60 TL olacak. Mezitli Belediyesi Su Parkı'nda serinleme imkanı bulunurken, özellikle havuzların temiz ve güvenli olmasıyla öne çıkıyor.

Mezitli Belediyesi Su Parkı Koordinatörü Metin Özdemir, vatandaşlara eğlenecekleri güzel bir ortam hazırladıklarını belirterek, "Burada yüzdükten sonra yiyecek ve içecek hizmeti alabilecekleri kafeteryalarımız mevcut. Bunun yanında, engelli vatandaşlarımız hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Özellikle engellilerimize özel düzenlemeler yaptık. Engellilerimiz, girişten başlayarak soyunma kabinleri, havuzları ve tesisimizin diğer imkanlarından kolaylıkla yararlanabiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi cumartesi günü havuzumuz sadece ailelere hizmet verecek. Temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle de pazartesi günleri kapalı olacak. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise vatandaşların sorunsuz bir biçimde yararlanabilmesi için her türlü düzenlemeyi yaptıklarını söyledi. Belediye olarak sağlık ve can güvenliği konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Tarhan, "Havaların ısınmasıyla beraber, havuzumuzu halkımızın hizmetine açtık. Vatandaşlarımızın havuzdan en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli çalışmaları tamamladık. Havuz bakımı ve güvenliği için deneyimli ekip oluşturduk. Havuzumuzda ilk yardım, havuz teknisyeni, cankurtaran ekibi, havuz bakım yetkilisi ve yönetici olmak üzere toplamda 16 personelimiz hizmet veriyorlar. Her hangi bir durumda ekiplerimiz anında müdahalede bulunabilecekler. Havuzumuzda güvenliği sağlamak adına 16 kamera ile 24 saat izlenmektedir" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor