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Mevlüt Aktan, Manisa FK Başkanlığı'ndan istifa etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanlığına seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Mevlüt Aktan, Manisa Futbol Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanlığına seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, kulüpteki görevinden istifa etti.

Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan, yeni TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesine girdi. Bu sebeple Aktan, Manisa FK'daki görevinden istifa etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Başkanımız Mevlüt Aktan, gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu TFF'nin yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun Yönetim Kurulu Listesi'nde yer almıştır.

Bu gelişme sonrası Başkanımız Mevlüt Aktan Manisa Futbol Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etmiştir. Yeni başkanımız ve yönetim kurulumuz önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacaktır. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sayın Mevlüt Aktan'ı ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'ni tebrik ediyor, Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Manisa Spor Güncel Haberler

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