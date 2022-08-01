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Metrelerce koştu altın madalyanın sahibi oldu

Metrelerce koştu altın madalyanın sahibi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu, Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Masterler Atletizm ve Pist Şampiyonası'nda birinci oldu.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu, Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Masterler Atletizm ve Pist Şampiyonası'nda birinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Masterler Atletizm ve Pist Şampiyonası'nda birinci oldu. Kıyasıya geçen yarışlarda Cumartesi günü 5 bin metre ve Pazar günü 10 bin metre koşan Turan, her iki koşuyu da birinci bitirerek altın madalya kazandı. Elde edilen başarının gurur verici olduğunu ifade eden Turan, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzü ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek bizlere gurur veriyor" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm Türkiye Konya Spor Haberler

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