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Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

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Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı, Polonya'da düzenlenen Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu.

Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı, Polonya'da düzenlenen Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu.

Polonya'da 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge Il Müsabakaları düzenlendi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı tüm maçlarını kazanarak Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldu. Bu sonuçla birlikte Alanya Stara Kadın Hokey Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bir üst gruba yükseldi ve adını Challenge I'e yazdırdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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