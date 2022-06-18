Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı Karabük İdman Yurduna devredildi
AA - Orhan Kuzu - Spor
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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kardemir Karabükspor'a ait olan Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı, Karabük İdman Yurdu Spor Kulübüne devredildi.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kardemir Karabükspor'a ait olan Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı, Karabük İdman Yurdu Spor Kulübüne devredildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kentimizin önemli bir simgesi olan Kardemir Karabükspor'a ait olan Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı Karabük İdman Yurdu Spor Kulübüne devredilmiştir. Karabük'te futbolun eski güzel günlerine geri dönmesi için elimizden gelen yardımı göstermeye hazır olduğumuzu bildirir tüm Karabük kamuoyuna hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.
Karabük İdman Yurdu Spor Kulübü, bu sezon BAL'a yükselmişti.
AA / Orhan Kuzu - Spor