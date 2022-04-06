Metin Öztürk: Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz

"Eğer 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu temizleyecek birisi varsa biz hemen geri çekiliriz"

"Galatasaray'da bunsan sonraki süreçte bu kutuplaşma kalkacak"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü'nün 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda aday olacağını açıklayan Metin Öztürk, resmi adaylık sürecini başlatmak ve listesinin imzalarını divan başkanlığına sunmak üzere Nef Stadyumu'na geldi.

Kendisinin birinci sandıkta olduğunu hatırlatan Öztürk, "Ekibimizi görüyorsunuz. Kıdemli Galatasaraylılardan oluşuyor. Finansı çözecek iş insanlarından oluşuyor. Bu ayrışma son 5-6 yıldır gerçekleşti. Bugün sizlerle burada toplantı yapıyor olmak bile aslında ayrışmanın kalktığını gösteriyor. Geçen seçim döneminde toplantıyı kamyonların arasında yapmıştık. Burak başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizim sizlerle medeni ortamda buluşmamızı sağladıkları için. Demek ki Galatasaray'da bundan sonraki süreçte bu kutuplaşma kalkacak. Ben bugünü bunun miladı olarak görüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.