Metin Oktay mezarı başında anıldı

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, ölümünün 31. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay için anma töreni, Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında yapıldı. Törene Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, divan kurulu üyeleri ve aile yakınları katıldı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk, "Metin Oktay sadece Galatasaray'ın değil, tüm Türkiye'nin taçsız kralı. 1960 yılına kadar Galatasaray forması ile defalarca gol kralı oldu. Ama gol krallığından daha çok beyefendiliği ile Türk sporunun sembolü oldu. Bugün vefatının 31. yıl dönümü sebebiyle buradayız. Ben Metin Oktay'ın ölüm haberini 30 yıl boyunca Galatasaray Kulübü'nün müdürlüğünü yapan babam Süleyman Öztürk'ten duydum. Kendisi aynı zamanda bana Metin ismini veren kişidir. İstanbul'dan Bursa'ya giderken yolda aldım ölüm haberini ve arabayı kenara çekerek 20 dakika boyunca hüngür hüngür ağladım. O gün Metin Oktay'ı seven herkes aynı durumdaydı. Kendisi Türk futbolunun bir efsanesiydi. İnşallah bundan sonra yeni Metin Oktay'lar yetiştireceğiz. Futboluyla, beyefendiliğiyle Galatasaray ve milli takıma örnek olacak gençler yetiştireceğiz. Ben Metin Oktay ile tanışma şerefine nail oldum. Hatta kendisi birkaç defa da elimden tutup beni maça götürdü. Kendisi Galatasaray tarihinde hep bambaşka bir kişilik olarak anılacak. Şu anda biliyorsunuz Dursun Özbek burada yok ama biliyorsunuz ki Kemerburgaz'da yapımı devam eden tesislerimizin ismi Metin Oktay Tesisleri olacak. Bunu daha önce başkanımız müjdelemişti. Böylece Metin Oktay, hep yanımızda olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL