Metin Diyadin: "Ligin iyi takımlarından ve Süper Lig hedefi olan bir rakiple oynadık" - Haberler

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Metin Diyadin: "Ligin iyi takımlarından ve Süper Lig hedefi olan bir rakiple oynadık"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Metin Diyadin: 'Ligin iyi takımlarından ve Süper Lig hedefi olan bir rakiple oynadık'

Bandırmaspor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Bugün de ligin iyi takımlarından ve Süper Lig hedefi olan bir rakiple oynadık.

Bandırmaspor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Bugün de ligin iyi takımlarından ve Süper Lig hedefi olan bir rakiple oynadık. Bizim adımıza olmazsa olmaz maçlardan bir tanesiydi. Oyuncularım da bunun bilincindeydi ve galip geldik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, "Her anlamda sıkıntılı süreç. Kazansak da kötü gitmememize rağmen alt taraftaki takımların yenmesi yarışı devam ettiriyor. Bugün de ligin iyi takımlarından ve Süper Lig hedefi olan bir rakiple oynadık. Bizim adımıza olmazsa olmaz maçlardan bir tanesiydi. Oyuncularım da bunun bilincindeydi ve galip geldik. Oyunun başında da Ramazan Köse'nin kurtarışı haricinde pozisyon vermedik. Yaşanan süreçte, bütün oyuncularımın kendilerine olan saygısı ve kulüplerine ve formalarına olan aidiyet duygularından dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Bandırmaspor, Spor, Haberler

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