Gençlerbirliği-Ümraniyespor maçının ardından - Haberler

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-2 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, sezonun genelindeki performansları nedeniyle oyuncularını kutladı.

Diyadin, maçın ardından yapılan basın toplantısında "Bu yıl 1. Lig'de son haftaya kadar 10-11 takım tehlike yaşadı. İlk defa böyle bir durum oldu. Böyle zorlu bir süreçte, özellikle bizim durumumuz itibarıyla zorlu bir sezonda, son maça kalmadan, sıkıntı yaşamadan ligi tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Bugünkü maçta iki takımın da farklı oyuncuları görmek istediğini belirten Diyadin, şöyle konuştu:

"Kazanmak da istiyorduk tabii ki ancak olmadı. Sezon başından beri yaşadıklarımızı en iyi biz biliyoruz. Çok ciddi bütçeli takımların dahi ligden düştüğü bir sezon oldu. En azından bu yıl Gençlerbirliği'ni kümede tuttuk. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. En azından kulübümüze bir sıkıntı yaşatmadan sezonu tamamlamış olduk. Zorlu bir sezon geride kaldı."

Uçar: "Kazanmamız önemliydi"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da "Ligi deplasmanda Gençlerbirliği gibi zorlu bir takımı yenerek bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Süper Lig'e çıkmayı garantilemiş bir takım olarak geldik. Her ne kadar oyuncularımızı değiştirip, genç arkadaşlarımıza yer verdiysek de kazanmamız önemliydi." dedi.

Maçta bölüm bölüm iyi oynadıkları belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Gol bulmamıza rağmen ilk 15 dakikada çok fazla gol de yiyebilirdik. O dakikalarda ligin 36. haftasında ilk defa kalemizi koruyan Anıl (Alkan), bu maçta bizi oyunda tuttu. Sonrasında ikinci golü bularak devreye girmemiz, ikinci yarıya avantajlı başlamamızı sağladı. Sezonun son maçı olmasına rağmen kazanarak bitirdiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bizim adımıza yeni sezon için gerek kadro gerekse oyun anlamında çok iyi geri bildirimlerin olduğu bir müsabakaydı. İlk defa forma şansı bulan oyuncularımın da performansları iyiydi."