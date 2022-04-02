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Metin Diyadin: "İyi oynayarak dönüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - İsmail Yasin Akçın - Spor
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- Metin Diyadin: "İyi oynayarak dönüyoruz" İstanbulspor deplasmanından 1 puanla dönen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Metin Diyadin, iyi oynadıklarını ifade ederek, "Boş dönmekten iyidir" dedi.

- Metin Diyadin: "İyi oynayarak dönüyoruz"

İSTANBUL - İstanbulspor deplasmanından 1 puanla dönen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Metin Diyadin, iyi oynadıklarını ifade ederek, "Boş dönmekten iyidir" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, takımını tebrik ederek, "İstanbulspor, ligin 2-3 tane organize takımlardan bir tanesi. Maçtan önce de kurguladığımız gibi özellikle 2. bölge savunması ve geçişlerde kontra atakları oldukça iyi yaptık. Rakibe de 1-2 pozisyon verdik ama net pozisyonlarımız da vardı. Son dakikada galibiyet gelebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler hem de oyun formatına sadık kaldılar. Bazen maçın sonlarında gelen golle galibiyet gelebiliyor, öyle bir şey olsa çok güzel olurdu. İyi oynayarak dönüyoruz, boş dönmekten iyidir" dedi.

Hakem kararları ile ilgili de konuşan Diyadin, "2 taraf için de pozisyonlar vardı. Maçın heyecanıyla bütün teknik adamlar yapıyoruz ama hakemler de, biz nasıl genç oyuncu oynattığımız zaman hata lüksünü kabullenmiş oluyoruz. Hakemler de doğal olarak yeni, herhalde bu ligde ikinci, üçüncü maçı. Hakem 2 taraf için de hatalar yaptı, kabullenmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Metin Diyadin: İyi oynayarak dönüyoruz

Metin Diyadin: İyi oynayarak dönüyoruz

Metin Diyadin: İyi oynayarak dönüyoruz

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Spor

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