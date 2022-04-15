Metin Diyadin: "İlk yarı çok kötü oynadık" - Haberler

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Metin Diyadin: "İlk yarı çok kötü oynadık"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Metin Diyadin: 'İlk yarı çok kötü oynadık'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Tuzlaspor müsabakasında ilk yarı kötü bir oyun sergilediklerini ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Tuzlaspor müsabakasında ilk yarı kötü bir oyun sergilediklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'a 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Diyadin ilk yarı çok kötü bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Haftalar sonra çok önemli maçta mağlubiyetin dışında ilk yarı kötü oynadık. Çok farklı geri düştük. İlk defa karşılaştığım bir şey. Üzgünüz. İlk yarı çok kötü oynadık. Mağlup duruma düştük. Fazla söylenecek bir şey yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Tuzlaspor, oyunlar, Spor, Haberler

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