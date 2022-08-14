Ordu spor: Altınordu maçının ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ve ilk yarının iki takım için de denk geçtiğini belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Basit goller yediğimizi düşünüyorum. 3 gol bulup 3 gol yememiz çok doğru bir durum olmadı. Kaçırdığımız penaltı da var. İkinci yarıyı tamamen rakip kalede oynadık. Net kaçırdığımız pozisyonlar var. Maçın özellikle ikinci yarısı tamamen lehimize bitmesi gerekiyordu. Şartlar zor olsa da evimizde galip gelmek istiyorduk. Oyun olarak da hak ettik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Kendilerine yakışan ve giydikleri formaya uygun, kulüp adına böyle zor bir dönemeçte arzuları, istekleri ve gösterdikleri mücadeleden dolayı hepsine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir taç ve bir kornerden, iki duran toptan konsantrenin dağıldığı anda 2 gol, 1 de penaltıdan gol yedik. Gençlerbirliği geçiş oyunu oynayan iyi bir takım. Kamp dönemi boyunca ve son haftada Gençlerbirliği takımını çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Duran toplardan 2 gol yenmesi takımın konsantrasyonunu biraz dağıttı. İkinci yarı biraz daha biz de geçiş oyununa dönmeye çalıştık. Pozisyonlar da yakaladık, gol de atabilirdik. Ligin ilk maçları her zaman zordur."