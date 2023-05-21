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Metin Ayvazoğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu başkanı seçildi

Metin Ayvazoğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu başkanı seçildi

Spor Haberleri

Türkiye Kaykay Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Metin Ayvazoğlu seçildi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Metin Ayvazoğlu seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısının Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Genel kurula Metin Ayvazoğlu'nun başkan adayı olarak katıldığı ifade edilerek, "1. olağan genel kurulumuzda Sayın Metin Ayvazoğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı seçilmiştir. Sayın Metin Ayvazoğlu'na ve yönetim kuruluna başarılar dileriz." denildi.

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Kaynak: AA / Spor

Kahramanmaraş Gençlik Türkiye Ankara Spor Haberler

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