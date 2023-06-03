Mete Gazoz ve Batuhan Akçaoğlu Hırvatistan'da Altın Madalya Kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında milli sporcular Mete Gazoz ile Batuhan Akçaoğlu, altın madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazoz klasik yay kategorisinde, Akçaoğlu ise makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.