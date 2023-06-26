Mete Gazoz okçulukta son 16 turuna yükseldi
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcu Mete Gazoz, klasik yayda son 16 turuna yükseldi. Olimpiyat şampiyonu milli okçu, son 32 turunda ev sahibi Polonya'dan Oskar Kasprowski'yi 6-0 yenerek adını son 16 ismin arasına yazdırdı. Erkekler makaralı yay bireyselde Emircan Haney ise çeyrek finale yükseldi. Okçulukta müsabakalar yarın devam edecek.
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk branşında milli sporcu Mete Gazoz, klasik yayda son 16 turuna yükseldi.
Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda bugün tek milli sporcu yarıştı.
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, son 32 turunda ev sahibi Polonya'dan Oskar Kasprowski'yle karşılaştı.
Mete, rakibini 6-0 yenerek adını son 16 ismin arasına yazdırdı.
Klasik yayda son 16, çeyrek final, yarı final ve madalya maçları 29 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Erkekler makaralı yay bireyselde Emircan Haney, çeyrek finalde Almanya'dan Henning Luepkemann'ı yenerek yarı finale yükselmişti. Milli sporcunun yarı final müsabakası, 29 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Mete Gazoz ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Karma Milli Takımı ise çeyrek final müsabakasında İspanya'ya 6-2 yenilerek elenmişti.
Okçulukta müsabakalar yarın devam edecek.